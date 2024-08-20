ВСУ расстреляли двух человек при попытке вплавь покинуть село Гуево под Курском

Под Курском ВСУ убили двух человек в реке при попытке эвакуироваться

В Курской области два человека пытались переплыть реку в попытках покинуть село Гуево, но стали жертвами обстрела ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца.

Житель соседнего села Плехово рассказал, что представители киевского режима расстреляли людей в реке, которые вплавь пытались покинуть опасную зону и спастись. По словам мужчины, он стал очевидцем происшествия.

Собеседник агентства отметил, что его родственник — племянник — помогал жителям Курской области эвакуироваться. Он организовывал перемещение людей из опасной зоны в безопасную в тот момент, когда их атаковал беспилотник ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Курской области погибли 17 человек из-за террористических действий ВСУ. В общей сложности травмы различной степени в регионе получили около 140 человек.