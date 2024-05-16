Российские военные уничтожили склад морских беспилотников ВСУ в Николаеве

сегодня в 13:20

Российским военным удалось уничтожить крупный склад морских беспилотных аппаратов ВСУ, расположенный в Николаеве, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

Как стало известно, украинские военные планировали использовать безэкипажные катера для атаки на корабли Черноморского флота.

Вся техника была доставлена украинскими подразделениями в Николаев из Киева. Всего российские силы уничтожили 40 единиц надводных беспилотников и склад ГСМ.

Ранее бойцы ВС РФ передали привет из Волчанска Харьковской области, который сейчас освобождают от ВСУ.