Российские военные уничтожили склад морских беспилотников ВСУ в Николаеве
Поддубный: в Николаеве уничтожен склад морских беспилотников ВСУ
Российским военным удалось уничтожить крупный склад морских беспилотных аппаратов ВСУ, расположенный в Николаеве, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Как стало известно, украинские военные планировали использовать безэкипажные катера для атаки на корабли Черноморского флота.
Вся техника была доставлена украинскими подразделениями в Николаев из Киева. Всего российские силы уничтожили 40 единиц надводных беспилотников и склад ГСМ.
Ранее бойцы ВС РФ передали привет из Волчанска Харьковской области, который сейчас освобождают от ВСУ.