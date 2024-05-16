Российские бойцы передали привет из Волчанска, который сейчас освобождают от ВСУ

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Бойцы ВС РФ записали видео из освобождаемого Волчанска в Харьковской области

Российские бойцы записали видео с приветом на въезде в город Волчанск Харьковской области. Сейчас его штурмуют ВС РФ, сообщает Mash.

В ролике военные призвали солдат украинской армии сдаваться в плен и не удерживать Волчанск.

Российская армия занимает улицу за улицей города. ВСУ держатся за местный машиностроительный завод.

До этого подразделения российской группировки войск «Север» взяли населенный пункт в полукольцо.

Ранее стало известно, что военное руководство Украины перебросило на позиции в Волчанск из Часового Яра элитных штурмовиков из бригады Национальной полиции «Лють».