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Киев ввел на позиции в Волчанск элитную бригаду нацполиции «Лють»

Военное руководство Украины перебросило на позиции в Волчанск из Часового Яра элитных штурмовиков из бригады Национальной полиции «Лють», пишет ТАСС .

«Бригада „Лють“ переброшена из-под Часова Яра на волчанское направление», — указано в сообщении агентства.

Ранее сообщалось об активных уличных боях в районе многоэтажек Волчанска и привлечении к обороне части города украинской полиции и теробороны.

Успех российской армии в среду подтвердил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лють» была создана в начале 2023 года. Ее вооружили зенитками, противотанковыми комплексами, бронетехникой.