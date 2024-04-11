Российские военные уничтожили огневые средства ВСУ на авдеевском направлении

Украинские огневые средства были уничтожены с помощью расчетов гаубиц «Гиацинт-С».

Артиллеристы точными попаданиями уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы.

Ранее Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры уничтожения спецназа ВСУ в районе Тендровской косы в Херсонской области. На кадрах можно увидеть, как катер украинских диверсантов, планировавших высадиться на Тендровской косе, уничтожает дрон ВС РФ.