Российские военные уничтожили огневые средства ВСУ на авдеевском направлении
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Российские военнослужащие уничтожили украинские огневые средства на авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские огневые средства были уничтожены с помощью расчетов гаубиц «Гиацинт-С».
Артиллеристы точными попаданиями уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы.
Ранее Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры уничтожения спецназа ВСУ в районе Тендровской косы в Херсонской области. На кадрах можно увидеть, как катер украинских диверсантов, планировавших высадиться на Тендровской косе, уничтожает дрон ВС РФ.