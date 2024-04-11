Появились кадры уничтожения диверсантов ВСУ в Херсонской области
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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал кадры уничтожения спецназа ВСУ в районе Тендровской косы в Херсонской области, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах можно увидеть, как катер украинских диверсантов, планировавших высадиться на Тендровской косе, уничтожает дрон ВС РФ. Также показано оружие ВСУ и последствия боестолкновения. Повреждения получил маяк Тендровский, который был основан в 1827 году.
По информации ФСБ, операцию разрабатывали и курировали спецслужбы Великобритании. Одного из украинских солдат удалось взять в плен. Юрий Горин рассказал, что главной задачей диверсантов было нанесение поражения бойцам ВС РФ, которые находились на маяке.
По словам украинского солдата, британские службы также разрабатывали диверсию на буровой вышке МСП-17. Цель — захват технических средств сопровождения полетов беспилотников российской армии. Горин заявил, что при штурме интересующих британцев аппаратов не было обнаружено, а станцию связи подорвали.
Ранее на харьковском направлении СВО ударная группа армейской авиации ликвидировала диверсионно-разведывательную группу противника. Удар по ВСУ провели неуправляемыми авиаракетами С-8.