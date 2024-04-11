На Тендровской косе уничтожили диверсантов ВСУ, подготовленных Британией

Сотрудники ФСБ и военнослужащие Минобороны РФ пресекли высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Операция была спланирована британскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, украинский десант был уничтожен, в плен попал старший солдат 73 морского центра сил спецопераций ВСУ Евгений Горин.

Боец рассказал, что проходил подготовку на базе в Великобритании. По его словам, также британские службы разработали план диверсии, которую ССО ВСУ провели на буровой вышке МСП-17, чтобы захватить техсредства сопровождения российских дронов.

В результате украинские диверсанты не обнаружили необходимое оборудование при штурме вышки. Расположенная на платформе станция связи была подорвана.

Все показания украинского диверсанта говорят о том, что спецподразделения Британии вовлечены в разработку акций против безопасности России и подготовку исполнителей.