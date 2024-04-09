Авиация ВС РФ уничтожила диверсантов ВСУ на харьковском направлении

Удар по ВСУ провели неуправляемыми авиаракетами С-8.

В состав группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник», а еще многоцелевой вертолет Ми-8. Их сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Ранее ВС РФ уничтожили вертолетную группу ВСУ Mad Ducks. Этот экипаж стал известен полетами в Мариуполь в марте 2022 года во время штурма города ВС РФ.