На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks

На Украине была уничтожена вертолетная группа Mad Ducks вместе с их командиром с позывным Петрович, сообщает « Российская газета ».

Mad Ducks — это экипаж украинского вертолета Ми-8, который стал известен своими полетами в Мариуполь в марте 2022 года во время штурма города российскими войсками.

В тот момент украинские летчики эвакуировали старших командиров, иностранных советников и секретные документы из «Азовстали». В операции было задействовано четыре вертолета Вооруженных сил Украины, из которых два были сбиты.

Дата уничтожения группы пока неизвестна, но, как сообщает Telegram-канал «Шепот фронта», это произошло в марте 2024 года.