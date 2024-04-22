Российские военные уничтожили еще около 356 бойцов ВСУ

сегодня в 14:07

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое положение в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Положение российских войск удалось улучшить во время отражения девяти контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

Украинская армия потеряла порядка 365 военных, а также машину пехоты Marder и три станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Буковель-AD».

Ранее ВС РФ полностью освободили Новомихайловку. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике.