Девятиклассник задержан в Брянске за участие в террористической организации

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Школьник из Брянска снимал расположение инфраструктурных объектов для ВСУ

Ученик 9 класса из Брянска был задержан за участие в террористической организации. Подросток отправлял украинским военным фото с расположением инфраструктурных объектов в городе, сообщает SHOT.

Как стало известно, кураторы давали молодому человеку задания, среди которых ему нужно было отснять автобусные остановки в одном из районов города, местную площадь и здание правительства.

Сотрудники полиции задержали школьника. Парень оказался учеником местной школы, раньше на учете в полиции он не состоял. Воспитывала мальчика мать-одиночка.

Теперь в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической».