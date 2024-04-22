Российские военные полностью освободили Новомихайловку в ДНР

ВС РФ освободили Новомихайловку от ВСУ и улучшили свое положение в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, что позволило полностью освободить Новомихайловку в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские войска не только освободили населенный пункт в Донецкой Народной Республике, но и улучшили свое положение по переднему краю в зоне боевых действий. Во время выполнения поставленной задачи, Украина потеряла до 410 военнослужащих, девять автомобилей и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

ВС РФ лишили киевский режим очередного склада боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Ранее российской армии удалось взять под контроль Богдановку. Населенный пункт так же находится в Донецкой Народной Республике.