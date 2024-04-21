Российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР
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Российские войска полностью освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
В операции участвовали подразделения «Южной» группировки войск.
Российские силы улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР.
Кроме того, отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ около Часова Яра и западнее населенного пункта Красное.