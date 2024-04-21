сегодня в 13:10

Российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР

В операции участвовали подразделения «Южной» группировки войск.

Российские силы улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР.

Кроме того, отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ около Часова Яра и западнее населенного пункта Красное.