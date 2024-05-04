Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста
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Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Римма Мойсенко отметила, что при выходе из Великого поста нужно есть маленькими порциями. Привычные продукты в рацион врач посоветовала возвращать постепенно, сообщает радио Sputnik.
«Поскольку мы говорим о Пасхе, разумеется, можно начать с вареного куриного яйца и с небольшой порции сдобного кулича. Можно приготовить первое блюдо на вторичном курином или мясном бульоне. Также подойдут кисломолочные продукты: йогурт, творог. Молоко в первые два дня после поста может вызвать манифестацию или обострение какого-нибудь хронического заболевания».
Римма Мойсенко
Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт
Мясо медик посоветовала есть на третий день после поста. Начинать нужно с маленьких порций вместе с овощами. Мясо не должно быть жареным и острым, лучше будет его потушить заранее или сделать на гриле.
Также специалист отметила, что в период выхода из Великого поста необходимо исключить шашлык.