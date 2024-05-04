Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста

Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Римма Мойсенко отметила, что при выходе из Великого поста нужно есть маленькими порциями. Привычные продукты в рацион врач посоветовала возвращать постепенно, сообщает радио Sputnik.

«Поскольку мы говорим о Пасхе, разумеется, можно начать с вареного куриного яйца и с небольшой порции сдобного кулича. Можно приготовить первое блюдо на вторичном курином или мясном бульоне. Также подойдут кисломолочные продукты: йогурт, творог. Молоко в первые два дня после поста может вызвать манифестацию или обострение какого-нибудь хронического заболевания». Римма Мойсенко Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт

Мясо медик посоветовала есть на третий день после поста. Начинать нужно с маленьких порций вместе с овощами. Мясо не должно быть жареным и острым, лучше будет его потушить заранее или сделать на гриле.

Также специалист отметила, что в период выхода из Великого поста необходимо исключить шашлык.