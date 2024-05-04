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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в строящемся здании на северо-востоке Москвы

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в строящемся 22-этажном здании на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москвы.

В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России поступило сообщение о пожаре в строящемся здании на северо-востоке столицы.

Возгорание произошло в 22-этажном строящемся здании на улице Добролюбова, дом 1.

На месте произошедшего работали пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.