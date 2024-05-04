Ортопед рассказала, какое нарушение здоровья есть у 8 из 10 человек

Незаметная разница в длине ног, которая есть у многих людей, может сильно повлиять на здоровье, сообщила в интервью радио Sputnik ортопед Антонина Завадская.

Она отметила, что у большинства людей одна нога чуть-чуть короче другой. Выделяется два типа укорочения ног — абсолютное и относительное. Абсолютное укорочение может появиться в следствии травмы, перелома, врожденной аномалии развития. Также причиной может стать деформирующий артроз тазобедренного или коленного сустава.

Относительное укорочение бывает связано с перекосом определенных костей скелета, а не с длиной самих ног. Причиной относительного укорочения чаще всего является боковое искривление позвоночника — сколиоз.

Антонина Завадская отметила, что допустимой разницей в длине ног является 1–1,5 сантиметра. Такая длина незаметна для людей. Но деформация может увеличиться из-за стирания суставов.

«Восемь из десяти человек живут с укорочением одной ноги от 0,5 см и не знают об этом. Но если эта разница более полутора сантиметров, при походке становится заметным переваливание и явный наклон на бок», — сообщила специалист.

Ортопед отметила, что при первых признаках укорочения нужно обратиться к врачу для установления причин и начала лечения.