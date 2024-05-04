В Коломне обновлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха

В подмосковной Коломне обновлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. В ночное время он составил минус 3,6 градуса, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Рекорд минимальной температуры воздуха составил минус 3,6 градуса. Такие показатели на 0,5 ниже, чем было в этот день 55 лет назад.

За всю историю инструментальных наблюдений за погодой в этом городе 4 мая еще не было таким холодным.

Рекорд суточной минимальной температуры также обновлен в Пензе и в Тамбове. В Пензе температура воздуха составила минус 3,4 градуса, а температура в Тамбове составила минус 5,8 градусов.