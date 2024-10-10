Российские военные начали вторую фазу контрнаступления в Курской области

сегодня в 21:51

Вооруженные силы РФ приступили ко второй фазе наступательных действий в приграничных районах Курской области. Противник отступает и бежит к украинской границе, сообщает Mash .

Российские военнослужащие взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево, которую киевские боевики использовали для снабжения своих подразделений.

Также десантникам ВС РФ удалось без боя взять хутор Зеленый Шлях, который был захвачен противником в первый день вторжения ВСУ в Курскую область. Именно из этого населенного пункта бойцы ВСУ атаковали дома мирных жителей региона.

По информации военкоров, также российские подразделения взяли под контроль Нижний Клин и продолжают продвигаться в сторону Суджи.

С начала освобождения оккупированных территорий курского приграничья большинство украинских военнослужащих были ликвидированы. В российский плен попали лишь единицы.

Ранее глава Суджанского района Александр Богачев заявил, что украинские солдаты захватили мирных жителей, не покинувших занятые территории, и удерживают их в школе-интернате Суджи.