Российские военнослужащие ударили по подкреплениям ВСУ, прибывшим в Запорожье

сегодня в 15:18

Подполье: ВС РФ нанесли удары по прибывшим в Запорожье подкреплениям ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская артиллерия нанесла удары по городу Орехову в Запорожской области в связи с прибытием туда подкреплений украинских сил, сообщает РИА Новости .

«Город Орехов и окраины получили хорошую порцию артиллерийских ударов, связанных с прибытием подкрепления к бандеровцам», — сказал Лебедев.

По его словам, украинские военнослужащие приняли удары ВС РФ за страх идти в наступление и записали на свой счет якобы отбитую атаку российской армии.

Ранее высокопоставленные украинские офицеры погибли при российском ракетном ударе по командному пункту СБУ в Киеве. В результате удара оказался ранен первый замглавы СБУ.