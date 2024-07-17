Ракетный удар разнес в Киеве командный пункт СБУ. Уничтожены офицеры
Высокопоставленные офицеры погибли при ракетном ударе по командному пункту СБУ
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По командному пункту СБУ в Киеве был нанесен ракетный удар, в результате чего были ликвидированы украинские офицеры, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Штаб СБУ был поражен в начале недели. В результате погибло несколько высокопоставленных офицеров.
Также в результате удара оказался ранен первый заместитель главы СБУ.
Ранее ВС РФ ударили по ж/д эшелону с военной техникой ВСУ и позициям ЗРК IRIS-T. Огневое поражение было нанесено также личному составу противника.