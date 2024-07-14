Бойцы ВС РФ ударили по ж/д эшелону с военной техникой ВСУ и позициям ЗРК IRIS-T

сегодня в 14:29

МО: ВС РФ нанесли удар по ж/д эшелону ВСУ на станции разгрузки в зоне СВО

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой украинских сил на станции разгрузки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары по позициям противника наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

Также были ликвидированы боевые позиции немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T и дивизиона ЗРК «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Потери противника составили более 140 человек живой силы, 5 боевых бронемашин, 15 автомобилей, пусковая установка ЗРК IRIS-T, 3 пусковые установки ЗРК С-125 «Печора», немецкая многофункциональная РЛС TRML-4D, радиолокационная станция подсвета целей и наведения.

Всего удары были нанесены по живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах в зоне спецоперации.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 33 украинских беспилотника и 10 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

С начала СВО российские военнослужащие уничтожили 627 самолетов, 277 вертолетов, 16 578 танков и других боевых бронемашин, 1377 боевых машин РСЗО, 11 885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 686 единиц специальной военной автомобильной техники и 27 586 беспилотников ВСУ.