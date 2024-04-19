Российские «Ураганы» выжигают позиции ВСУ на южно-донецком направлении

Расчеты орудий группировки войск «Восток» каждый день уничтожают позиции украинской армии в районе населенного пункта Новомихайловка на южно-донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах, опубликованных военным ведомством, можно увидеть работу подразделений российской армии. С помощью РСЗО «Ураган» войска уничтожают оборонительные сооружения, военную технику и огневые средства противника.

Сокрушительные удары артиллеристы наносят по живой силе и обнаруженным опорным пунктам ВСУ. Их действия координируют расчеты БПЛА. Они же фиксируют точную и качественную работу ВС РФ по целям.

Российские войска с 13 по 19 апреля нанесли 34 групповых удара по украинским объектам в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб энергетике и промышленности России. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, а также БПЛА.