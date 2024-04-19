ВС РФ нанесли удары по Украине в ответ на обстрелы объектов энергетики

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ВС РФ нанесли 34 групповых удара по объектам ВПК Украины за неделю

Российские войска с 13 по 19 апреля нанесли 34 групповых удара по украинским объектам в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб энергетике и промышленности России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, а также БПЛА. ВС РФ поразили украинские объекты энергетики, предприятия ВПК, ж/д инфраструктуру, средства ПВО, хранилища и арсеналы топлива для техники

Целью российской армии были и центры подготовки операторов БПЛА. Активно поражали и пункты дислокации подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что до 590 украинских военных уничтожено силами ВС РФ на донецком направлении. Также были подбиты 7 автомобилей, танк, САУ «Акация», склад боеприпасов и две станции РЭБ.