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До 590 бойцов ВСУ было уничтожено на донецком направлении

До 590 украинских военных уничтожено силами ВС РФ на донецком направлении. Также были подбиты 7 автомобилей, танк, САУ «Акация», склад боеприпасов и две станции РЭБ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также на данном направлении российские военнослужащие улучшили положение группировки войск, а также нанесли поражение технике и живой силе украинских военных.

На авдеевском направлении российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ возле Артемово, Семеновки, Орловки. Были отражены 7 контратак ВСУ. На данном направлении противник потерял до 130 человек, бронированную машину, гаубицу М777, гаубицу Д-20.

На южно-донецком направлении военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям и заняли более выгодные рубежи. Потери противника на данном направлении составили 140 бойцов, 4 автомобиля, 3 склада боеприпасов и САУ AS-90 «Braveheart».

На херсонском направлении российские военные отразили контратаку 15 бригады ВСУ, а также уничтожили 50 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы.