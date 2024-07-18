Российские туристы пострадали, сорвавшись с зиплайна в Турции

SHOT: в Турции россияне получили травмы после падения с зиплайна

Российский туристы получили многочисленные травмы, сорвавшись с зиплайна во время активного отдыха в Турции. По их словам, туроператор пытается избежать ответственности, сообщает SHOT .

Молодые люди приобрели путевки в Турцию от туроператора Anex Tour. В стоимость входила рыбалка, рафтинг, а также катания на монстр-траке, скоростной лодке и зиплайне.

Во время спуска парень сорвался с каната и при падении сильно ударился спиной. В настоящее время пострадавший передвигается с помощью костылей. Также травму руки получила девушка.

По словам пострадавших, представитель туроператора передал туристов экскурсоводу и этим якобы снял ответственность с Anex Tour. Гиды оказали россиянам первую помощь, доставили в больницу, а также вернули деньги и даже выплатили моральную компенсацию.

Тем временем туроператор оказывал на туристов давление, чтобы они подписали отказ от претензий. В настоящее время россияне готовят все необходимые документы для судебного разбирательства с Anex Tour.

Ранее автобус с туристами перевернулся на юго-западе Турции. В результате ДТП погибли 2 человека, есть пострадавшие.