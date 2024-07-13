Автобус с туристами перевернулся на юго-западе Турции. Есть погибшие

сегодня в 12:39

Автобус с туристами перевернулся на юго-западе Турции. В результате ДТП есть погибшие, пострадали несколько человек, сообщает «Газета.ru» .

Как пишет турецкая газета Hürriyet, авария произошла в поселке Акьяка провинции Мугла. Водитель не смог затормозить, и автобус сначала столкнулся со зданием пекарни, а затем стеной дома.

На место ЧП оперативно прибыли спецслужбы. В результате ДТП погибли 2 человека. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

По предварительной информации, причиной ДТП стала неисправность тормозов автобуса.

Ранее в турецкой Анталье автобус с туристами из России и Белоруссии врезался в столб. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 20 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.