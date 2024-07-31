сегодня в 11:34

Российские Су-25 поразили ракетами личный состав и технику ВСУ в зоне СВО

Штурмовики Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами, уничтожив специальную технику и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток» на спецоперации, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по заданным координатам.

После завершения боевого задания экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения боевого самолета Су-25 ВВС Украины на аэродроме в Днепропетровской области. Штурмовик был поражен барражирующим боеприпасом типа «Ланцет».