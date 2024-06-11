Видео: «Ланцет» уничтожает украинский Су-25 на аэродроме под Днепропетровском
Появились кадры уничтожения «Ланцетом» украинского Су-25 на аэродроме в зоне СВО
Фото - © РИА Новости
Минобороны РФ показало кадры уничтожения боевого самолета Су-25 ВВС Украины на аэродроме в Днепропетровской области. Штурмовик был поражен барражирующим боеприпасом типа «Ланцет», сообщает Газета.ru.
Самолеты дислоцировались на днепропетровском аэродроме Долгинцево. В один из штурмовиков — Су-25 — прямым попаданием влетел российский беспилотник «Ланцет».
«Точность попадания и уничтожения самолета подтверждается кадрами объективного контроля», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее российское Минобороны отчиталось о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В маневрах также примет участие армия Белоруссии.