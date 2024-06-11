Минобороны РФ: начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

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Их проведут ВС РФ вместе с Вооруженными силами Беларуси. Планируется отработать совместную подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Такие учения нужны для поддержания готовности военных и техники, для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

На первом этапе этих учений российские военные из ракетных соединений ЮВО отработали задачи получения учебных спецбоеприпасов, предназначенных для «Искандера», снаряжения ракет-носителей и скрытного передвижения на указанную территорию для подготовки к пуску ракет.

Авиация ВКС отработала снаряжение авиасредств поражения, среди которых и аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, были организованы вылеты в районы патрулирования.