Минобороны РФ: начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
Российские войска приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их проведут ВС РФ вместе с Вооруженными силами Беларуси. Планируется отработать совместную подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Такие учения нужны для поддержания готовности военных и техники, для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
На первом этапе этих учений российские военные из ракетных соединений ЮВО отработали задачи получения учебных спецбоеприпасов, предназначенных для «Искандера», снаряжения ракет-носителей и скрытного передвижения на указанную территорию для подготовки к пуску ракет.
Авиация ВКС отработала снаряжение авиасредств поражения, среди которых и аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, были организованы вылеты в районы патрулирования.