сегодня в 14:25

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 33 беспилотника ВСУ в зоне СВО

Российская армия за сутки нанесла поражение противнику в 103 районах в зоне проведения спецоперации. Средства ПВО уничтожили 33 беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также были сбиты 4 чешских снаряда Vampire и HIMARS американского производства.

С начала СВО российская армия уничтожила 613 самолетов, 276 вертолетов. 25 653 БПЛА, 528 ЗРК, 16 926 танков, 1337 боевых машин РСЗО, 10 393 орудия полевой артиллерии и 2 2505 единиц автомобильной техники противника.

Ранее российские расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу, технику и опорные пункты ВСУ около Часова Яра в зоне спецоперации. Воздушная разведка помогла обнаружить участки местности, где было большое скопление личного состава противника.