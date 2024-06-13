Личный состав и технику ВСУ накрыли «Градами» у Часова Яра
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Российские Расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу, технику и опорные пункты ВСУ около Часова Яра в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Воздушная разведка помогла обнаружить участки местности, где было большое скопление личного состава противника. Эту информацию получил командный пункт Костромского артполка Ивановского соединения ВДВ.
По полученным координатам расчеты «Градов» накрыли позиции украинской армии. Противник был атакован 122-мм зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами.
Накануне ВС РФ нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.