сегодня в 14:21

ВС РФ нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ

В среду утром российские военнослужащие нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы украинских сил в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

​Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками.

Помимо этого, Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, а также складам боеприпасов и взрывчатых веществ.

В оборонном ведомстве отметили, что все назначенные цели были поражены.

Ранее возгорание началось на промышленном объекте в Киевской области после взрывов, которые были слышны в ночь на среду. Повреждения получили автозаправочная станция и склад.