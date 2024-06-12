ВС РФ нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ
В среду утром российские военнослужащие нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы украинских сил в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками.
Помимо этого, Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, а также складам боеприпасов и взрывчатых веществ.
В оборонном ведомстве отметили, что все назначенные цели были поражены.
Ранее возгорание началось на промышленном объекте в Киевской области после взрывов, которые были слышны в ночь на среду. Повреждения получили автозаправочная станция и склад.