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Промышленный объект загорелся в Киевской области после взрывов

Возгорание началось на промышленном объекте в Киевской области после взрывов, которые были слышны в ночь на среду, сообщает kp.ru .

Начальник военной администрации Киевской области Руслан Кравченко рассказал, что были повреждены несколько объектов в двух районах региона. Он добавил, что на одном из них произошел пожар.

Возгорание ликвидируют пожарно-спасательные подразделения области, Киева, Укрзализныци. Всего на месте работают свыше 105 человек и 30 единиц техники.

По словам Кравченко, еще были повреждены автозаправочная станция и склад.

Несколько взрывов слышали в Киеве прошлой ночью. В регионе звучала сирена воздушной тревоги. Кроме того, были сообщения о взрыве в Одессе.