Российские «Солнцепеки» выжгли позиции ВСУ в районе Вербового

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Расчеты «Солнцепеков» Новороссийского горного соединения ВДВ работают 220-мм термобарическими снарядами по позициям противника в районе Вербового.

Они выжигают заглубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты украинской армии. Также этим способом уничтожаются схроны с боеприпасами и позиции артиллерии ВСУ.

Ранее стало известно, что ночью над территорией России сбили вражеские дроны. Всего было ликвидировано 15 беспилотников ВСУ.