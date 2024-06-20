Российские «Солнцепеки» выжгли позиции ВСУ в районе Вербового
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Российские расчеты ТОС-1А «Солнцепек» наносят сокрушительные удары термобарическими снарядами по позициям ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Расчеты «Солнцепеков» Новороссийского горного соединения ВДВ работают 220-мм термобарическими снарядами по позициям противника в районе Вербового.
Они выжигают заглубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты украинской армии. Также этим способом уничтожаются схроны с боеприпасами и позиции артиллерии ВСУ.
Ранее стало известно, что ночью над территорией России сбили вражеские дроны. Всего было ликвидировано 15 беспилотников ВСУ.