15 украинских дронов ликвидировали в регионах РФ за ночь

Они были перехвачены с помощью дежурных средств ПВО. Шесть дронов уничтожены над Адыгеей, по три — над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

ВС РФ пресекли попытки Украины совершить террористические атаки по объектам в стране.

Ранее ВСУ массово атаковали Белгородскую область беспилотниками. Из-за этого пострадали несколько домов.