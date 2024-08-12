Российские силы поразили аэродром под Николаевым
Подполье сообщило об уничтожении склада ракет на аэродроме ВСУ
Подполье сообщило об уничтожении склада ракет на украинском военном аэродроме в Николаевской области, пишет РИА Новости.
«Удар был нанесен ночью по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, уничтожен склад с дальнобойными ракетами», — сказано в сообщении агентства.
По данным пророссийского сопротивления, также были уничтожены БПЛА самолетного типа.
О пострадавших в результате удара российских военных информации нет.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области.