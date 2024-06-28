Российские ракетчики разнесли С-300 под Одессой
Российские военные поразили украинский ЗРК в Одесской области
Российские военные поразили ракетой «Искандер» украинский ЗРК С-300 в Одесской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве распространили кадры уничтожения позиции ЗРК С-300ПС в селе Великодолинское Одесской области.
«В результате удара уничтожены: радиолокационная станция, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления», — указано в сообщении ведомства.
Ранее в пятницу российский артиллерийский расчет уничтожил американскую РСЗО М270 А1 MLRS в Харьковской области.