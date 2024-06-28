Российский «Искандер» прямым попаданием разгромил американскую РСЗО MLRS

Расчет ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанес точный ракетный удар по ангару, в котором располагалась РСЗО М270 А1 MLRS производства США. Цель была уничтожена, после чего произошла повторная детонация, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало кадры уничтожения американской РСЗО, а также автомобиля сопровождения и транспортно-грузовых машин с боекомплектом. Позицию пусковой установки обнаружили операторы БПЛА.

Они отследили ее перемещение и вскрыли ангар в населенном пункте Шевченково Харьковской области. В нем находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации РСЗО и автомобили с боекомплектом.

Российский «Искандер» нанес точный удар по позиции, затем произошла повторная детонация. В результате были уничтожены боевики ВСУ, сама пусковая установка, а также автомобиль сопровождения и машина с боекомплектом.