Российские беспилотники-«авианосцы» ударили по подразделению ВСУ в 40 км от фронта

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Украинский связист: ВС РФ ударили дронами по подразделению ВСУ в 40 км от фронта

Украинский связист Сергей Флеш заявил, что российская армия начала применять большие БПЛА-«авианосцы», атакующие ВСУ с помощью дронов далеко от линии фронта, сообщает Telegram-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны ».

По его словам, 2 FPV-дрона, доставленные таким образом, ударили по подразделению ВСУ, которое находилось в 40 км от фронта. Он считает, что те были занесены в тыл украинской армии большим многоразовым БПЛА-«маткой», который вел разведку.

«„Матка“ вела визуальную разведку и отправила в атаку FPV. Она же была ретраслятором управления и видео», — отметил украинский связист.

Он добавил, что близость "матки"-ретраслятора и FPV-дрона максимально снижает эффективность средств окопной РЭБ, которые становятся бесполезными.

По словам Флеша, применение такой концепции против ВСУ он увидел впервые.

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