Украина пыталась атаковать Россию 16 беспилотниками самолетного типа

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Минобороны: ВС РФ сбили 16 украинских БПЛА над Брянской и Белгородской областями

Ночью ВСУ вновь попытались нанести удар по территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Под удар попали Брянская и Курская область. Всего сбито 16 украинских БПЛА.

15 беспилотников ВСУ ликвидированы отечественными силами ПВО над Брянской областью. Еще один дрон уничтожили над Курской.

Ранее украинские войска тоже атаковали Брянскую область. Тогда над регионом было выведено из строя восемь БПЛА.