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Российские артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ у Старомайорского

Артиллеристы российской группировки войск «Восток» поразили минометный расчет и бронеавтомобиль ВСУ около Старомайорского на южно-донецком направлении спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Позиции ВСУ в лесополосе нашли в ходе разведки. Координаты целей незамедлительно передали расчету САУ «Акация».

Российские бойцы ударили по месту расположения противника и поразили его.

Ранее на Украине признали потерю контроля над 40% Волчанска в Харьковской области.