На Украине признали потерю контроля над 40% Волчанска в Харьковской области
СМИ: ВС РФ взяли под контроль около 40% Волчанска в Харьковской области
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Замглавы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал, что под контролем ВСУ сейчас находятся около 60% территории города Волчанска, сообщает ТАСС.
Слова Семенухи о том, что украинская армия частично утратила контроль над населенным пунктом, приводит РБК-Украина.
Кроме того замглавы Харьковской областной военной администрации рассказал об ожесточенных боях, которые ведутся у села Липцы.
Ранее попавший в российский плен солдат ВСУ рассказал, что украинские власти не построили укрепления для обороны в Харьковской области. По его словам, оборона у войск Украины там нулевая.