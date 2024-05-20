На Украине признали потерю контроля над 40% Волчанска в Харьковской области

сегодня в 15:06

СМИ: ВС РФ взяли под контроль около 40% Волчанска в Харьковской области

Замглавы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал, что под контролем ВСУ сейчас находятся около 60% территории города Волчанска, сообщает ТАСС .

Слова Семенухи о том, что украинская армия частично утратила контроль над населенным пунктом, приводит РБК-Украина.

Кроме того замглавы Харьковской областной военной администрации рассказал об ожесточенных боях, которые ведутся у села Липцы.

Ранее попавший в российский плен солдат ВСУ рассказал, что украинские власти не построили укрепления для обороны в Харьковской области. По его словам, оборона у войск Украины там нулевая.