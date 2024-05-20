Прятались в норах: пленный украинец рассказал о защите позиций под Харьковом

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ВСУ не создали укрепления для обороны в Харьковской области

Власти Украины не создали укрепления для обороны в Харьковской области, сообщил пленный пограничник ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

«Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было ну просто ничего нет», — заявил пленный Андрей Шоланки.

По словам военнослужащего, прибывшим подразделениям приходилось «норы откапывать своими руками», чтобы не замерзнуть, сказано в публикации.

При этом солдатам и офицерам не дали карты местности, добавил пограничник.