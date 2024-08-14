Российская ракета сбила «призрака Киева», прикрывавшего солдат ВСУ под Курском
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Российские войска уничтожили опытного летчика ВВС Украины Александра Мигулю, которого украинская пресса называла одним из «призраков Киева». Истребитель, которым управлял пилот, сбили ракетой, сообщает aif.ru.
Издание утверждает, что Мигуля поддерживал с воздуха украинских военных, напавших на Курскую область. Во время вылета его МиГ-29 настигла российская ракета.
В результате ракетного попадания Мигуля погиб.
«В украинской авиации Мигуля был известной медийной фигурой. За его карьерой следили журналисты и даже снимали о нем сюжеты. Это был один из тех „призраков Киева“, которые должны были заставить „дрожать от страха“ российских пилотов», — говорится в статье.
Накануне Минобороны РФ докладывало, что за сутки армия Украины потеряла до 420 военнослужащих на курском направлении. С момента нападения на Курскую область противник лишился в сумме 2 тыс. бойцов, информировало оборонное ведомство.