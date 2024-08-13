Минобороны: за сутки ВСУ потеряли до 420 военных на курском направлении

В течение последних суток бойцами группировки войск «Север» и подошедшими резервами ликвидировано порядка 420 военнослужащих Украины, участвовавших в прорыве в Курскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские бойцы продолжают оттеснять и ликвидировать ВСУ на курском направлении, куда киевский режим вторгся 6 августа. За сутки военнослужащие ВС РФ также уничтожили 55 единиц бронетехники противника, в том числе 3 танка и 8 БТР.

С начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла уже более 2 тыс. военнослужащих и 35 танков. В оборонном ведомстве заявили, что операция по уничтожению украинских формирований успешно продолжается.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что нападение ВСУ под Курском разрабатывалось при содействии США. Он уверен, что в составлении плана принимали участие в том числе генералы из стран НАТО.