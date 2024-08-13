Алаудинов: украинская операция под Курском разрабатывалась военными США

По его словам, именно США стоят за созданием плана по нападению ВСУ на Курскую область. В разработке операции принимали участие в том числе и генералы из НАТО, но руководил этим процессом непосредственно американский генералитет.

Кроме того, на это указывает тот факт, что на курском направлении задействовано множество иностранных наемников.

Апти Алаудинов также считает, что противник продвинуться дальше не сможет. По его словам, «блицкриг» президента Украины Владимира Зеленского уже окончен.

Ранее Алаудинов заявил, что бесконтрольное передвижение ВСУ под Курском остановлено. Российской армии удалось сдержать противника и успешно противостоять ему. По его данным, ВСУ несут большие потери.