Российская ПВО уничтожила 28 украинских беспилотников за ночь

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Силы ПВО уничтожили и перехватили 28 беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА противника было сбито над Волгоградской областью. Там силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников.

Еще семь БПЛА сбили над Ростовской областью, четыре — над Белгородской областью и два над Воронежской областью.

Также было сбито по одному беспилотнику над Брянской и Курской областями.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области загорелся военный объект в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет.