В Волгоградской области загорелся военный объект в результате атаки БПЛА
Ночью средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область в районе Мариновки. Из-за падения беспилотника произошло возгорание на военном объекте, сообщает ТАСС.
Большая часть украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Волгоградскую область, была уничтожена российскими силами ПВО. Из-за падения БПЛА возник пожар на территории объекта Минобороны РФ.
Власти региона сообщили, что жертв в результате атаки украинских беспилотников нет.
Ранее силы ПВО сбили пять украинских БПЛА в Ростовской области. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.