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В Волгоградской области загорелся военный объект в результате атаки БПЛА

Ночью средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область в районе Мариновки. Из-за падения беспилотника произошло возгорание на военном объекте, сообщает ТАСС .

Большая часть украинских беспилотников, попытавшихся атаковать Волгоградскую область, была уничтожена российскими силами ПВО. Из-за падения БПЛА возник пожар на территории объекта Минобороны РФ.

Власти региона сообщили, что жертв в результате атаки украинских беспилотников нет.

Ранее силы ПВО сбили пять украинских БПЛА в Ростовской области. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.