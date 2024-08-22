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Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале .

«Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА», — написал он

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов и инфраструктуры нет.

Ранее при обстреле ВСУ в белгородском городе Шебекино пострадала женщина, повреждения получил коммерческий объект и автомобиль.