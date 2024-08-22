В Шебекино при обстреле ВСУ пострадала женщина

При обстреле ВСУ в белгородском городе Шебекино пострадала женщина, повреждения получил коммерческий объект и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног госпитализировали в городскую № 2 города Белгорода.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате обстрела ранена женщина», — написал он.

В одном коммерческом объекте в результате обстрела повреждено остекление. От осколков пострадал и рядом стоящий автомобиль.

Ночью 21 августа Украина начала массированную атаку беспилотниками по всей территории России. ВС РФ удалось предотвратить очередную террористическую атаку.